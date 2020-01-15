Прорыв теплосети возле Ocean Plaza: в ожоговом центре остаются четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Из-за прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве ожоговом центре до сих пор остаются четверо пострадавших людей. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"Четыре человека остаются в ожоговом центре. Их состояние средней тяжести, ожоги поверхностные", - сказала Вишневская.
Напомним, в результате прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве по состоянию на 14 января в ожоговом центре находились четыре пострадавших человека, всего в больницах было 5 человек.
Как сообщалось, 13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети диаметром 1000 мм произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza.
В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.
По факту происшествия было начато уголовное производство.