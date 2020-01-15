Прорыв теплосети возле Ocean Plaza: в ожоговом центре остаются четыре человека

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112661 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116663 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115119 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130436 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106229 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108495 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108447 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131932 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130696 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Прорыв теплосети возле Ocean Plaza: в ожоговом центре остаются четыре человека

Прорыв теплосети возле Ocean Plaza: в ожоговом центре остаются четыре человека

Киев  •  УНН

 • 21281 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Из-за прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве ожоговом центре до сих пор остаются четверо пострадавших людей. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"Четыре человека остаются в ожоговом центре. Их состояние средней тяжести, ожоги поверхностные", - сказала Вишневская.

Напомним, в результате прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве по состоянию на 14 января в ожоговом центре находились четыре пострадавших человека, всего в больницах было 5 человек.

Как сообщалось, 13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети диаметром 1000 мм произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza.

В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.

По факту происшествия было начато уголовное производство.

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