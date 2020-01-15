Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: в опіковому центрі залишаються четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Через прорив тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza у Києві в опіковому центрі досі залишаються четверо постраждалих людей. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила радник директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.
"Четверо людей залишаються в опіковому центрі. Їхній стан середньої важкості, опіки поверхневі", - сказала Вишневська.
Нагадаємо, внаслідок прориву тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza у Києві станом на 14 січня в опіковому центрі перебували чотири постраждалих людини, загалом у лікарнях було 5 людей.
Як повідомлялося, 13 січня по вулиці Антоновича у Києві внаслідок пориву тепломережі діаметром 1000 мм стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza.
Внаслідок події 7 людей з термічними опіками кінцівок госпіталізували до лікарні.
За фактом події було розпочато кримінальне провадження.