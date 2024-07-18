Высший антикоррупционный суд отправил под арест прокурора Офиса Генпрокурора, уличенного на взятке в 170 тыс. долл., с возможностью залога в размере 4 млн грн. Об этом сообщили в четверг в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), пишет УНН.

Детали

Как сообщается, 18 июля следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство стороны обвинения о применении меры пресечения к прокурору Офиса Генерального прокурора, которого 15 июля разоблачили на получении 170 тыс. долл. неправомерной выгоды за принятие решения о закрытии уголовного производства и снятия ареста с имущества, арестованного в рамках этого производства.

Суд частично поддержал позицию прокурора САП и применил к прокурору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 4 млн грн залога - сообщили в САП.

В случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; не отлучаться из города Киева, без разрешения следователя, прокурора и суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Прокуроров Офиса Генпрокурора разоблачили на взятке в 170 тыс. долл., одного задержали и сообщили о подозрении - НАБУ