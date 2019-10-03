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Прокуратура просит арестовать адвоката, подозреваемого в присвоении помещения на Банковой

Киев • УНН

 • 15769 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Прокуратура города Киева сегодня подала в суд ходатайство об аресте адвоката, которого подозревают в присвоении государственного помещение по улице Банковой в столице. Об этом УНН рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Прокуратура просит арестовать адвоката, подозреваемого в присвоении помещения на Банковой

"Сегодня внесли ходатайство Подольского райсуда об избрании меры пресечения адвокату задержанному по подозрению в присвоении государственного помещения на Банковой. В ходатайстве просим взять подозреваемого под стражу и в случае назначения альтернативы в виде залога установить ее размер в соответствии с ущербом, нанесенным уголовным правонарушением, а именно в сумме 5 млн грн", - сообщила Максимец.

Напомним, 2 октября прокуратура объявила адвокату подозрение в присвоении государственного помещения на улице Банковой стоимостью почти 5 млн гривен.

А именно ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (незаконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

По данным следствия, подозреваемый совместно с другими участниками преступной схемы, используя анкетные данные умершей в 2002 году женщины, от ее имени продали помещение на улице Банковой, находящегося на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью, в пользу подставного физического лица.

При этом, с 2003 года указанный объект недвижимости на законных основаниях арендует у государства Общественная организация "Союз женщин Украины". Поэтому в дальнейшем указанное обстоятельство адвокат решил использовать в своих корыстных интересах и через подставное лицо передал представителям общественной организации требование о необходимости освобождения арендуемого помещения или приобретение его за 130 тыс. долларов США, сообщили в ведомстве.

После встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи, работники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката.

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