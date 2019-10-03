Прокуратура просить заарештувати адвоката, підозрюваного у привласненні приміщення на Банковій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Прокуратура міста Києва сьогодні подала до суду клопотання про взяття під варту адвоката, якого підозрюють у привласненні державного приміщення по вулиці Банковій у столиці. Про це УНН розповіла прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"Сьогодні внесли клопотання до Подільського райсуду про обрання запобіжного заходу адвокату затриманому за підозрою у привласненні державного приміщення на Банковій. У клопотанні просимо взяти підозрюваного під варту та у разі призначення альтернативи у вигляді застави встановити її розмір відповідно до збитків, завданим кримінальним правопорушенням, а саме у сумі 5 млн грн", - повідомила Максимець.
Нагадаємо, 2 жовтня прокуратура оголосила адвокату підозру у привласненні державного приміщення на вулиці Банковій вартістю майже 5 млн гривень.
А саме йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах) КК України.
За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими учасниками злочинної схеми, використовуючи анкетні дані померлої у 2002 році жінки, від її імені продали приміщення на вулиці Банковій, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю, на користь підставної фізичної особи.
При цьому, з 2003 року вказаний об’єкт нерухомості на законних підставах орендує у держави Громадська організація "Спілка жінок України". Тож надалі вказану обставину адвокат вирішив використати у власних корисливих інтересах та через підставну особу передав представникам Громадської організації вимогу про необхідність звільнення орендованого приміщення або придбання його за 130 тис. доларів США, повідомили у відомстві.
Після чергової зустрічі та домовленості про укладення договору купівлі-продажу, працівники прокуратури та спецслужби затримали адвоката.