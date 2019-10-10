Прокуратура АРК открыла производство из-за задержания украинца в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По факту задержания в оккупированном Крыму российскими силовиками гражданина Украины открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым, передает УНН.
"Сегодня, 10 октября 2019 года, по факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова, прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по ч. 1 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Основанием для открытия уголовное производство послужило обращение представителя Президента Украины в АР Крым Антона Кориневича", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, этот гражданин уже подвергался незаконным действиям со стороны правоохранительных органов РФ.
"В 2016 года так называемые силовики незаконно задерживали указанного гражданина Украины, а в 2019 году проводили незаконные обыски в домовладении мужчины на временно оккупированной территории АР Крым", - отметили в прокуратуре.
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Ранее в российских СМИ появилась информация, что ФСБ в Крыму задержала 60-летнего мужчину, Олега Приходько, который якобы планировал совершить теракт, и при себе он имел паспорт гражданина Украины.
В свою очередь, освобожденный от российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что сегодня стало на одного украинского политического заключенного больше.