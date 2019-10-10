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Прокуратура АРК открыла производство из-за задержания украинца в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 11151 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. По факту задержания в оккупированном Крыму российскими силовиками гражданина Украины открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым, передает УНН.

Прокуратура АРК открыла производство из-за задержания украинца в оккупированном Крыму

"Сегодня, 10 октября 2019 года, по факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова, прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по ч. 1 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Основанием для открытия уголовное производство послужило обращение представителя Президента Украины в АР Крым Антона Кориневича", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, этот гражданин уже подвергался незаконным действиям со стороны правоохранительных органов РФ.

"В 2016 года так называемые силовики незаконно задерживали указанного гражданина Украины, а в 2019 году проводили незаконные обыски в домовладении мужчины на временно оккупированной территории АР Крым", - отметили в прокуратуре.

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Ранее в российских СМИ появилась информация, что ФСБ в Крыму задержала 60-летнего мужчину, Олега Приходько, который якобы планировал совершить теракт, и при себе он имел паспорт гражданина Украины.

В свою очередь, освобожденный от российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что сегодня стало на одного украинского политического заключенного больше.

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