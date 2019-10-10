Прокуратура АРК відкрила провадження через затримання українця в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. За фактом затримання в окупованому Криму російськими силовиками громадянина України відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим, передає УНН.
"Сьогодні, 10 жовтня 2019 року, за фактом незаконного позбавлення волі громадянина України на території тимчасово окупованого півострова, прокуратурою АР Крим розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі). Підставою для відкриття кримінальне провадження слугувало звернення Представника Президента України в АР Крим Антона Кориневича", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, цей громадянин вже піддавався незаконним діям з боку правоохоронних органів РФ.
"У 2016 так звані силовики незаконно затримували зазначеного громадянина України, а у 2019 році проводили незаконні обшуки в домоволодінні чоловіка на тимчасово окупованій території АР Крим", - зазначили у прокуратурі.
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Раніше у російських ЗМІ з’явилася інформація, що ФСБ у Криму затримала 60-річного чоловіка, Олега Приходька, який нібито планував здійснити теракт, і при собі він мав паспорт громадянина України.
У свою чергу, звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов повідомив, що сьогодні стало на одного українського політичного в'язня більше.