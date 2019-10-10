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Прокуратура АРК відкрила провадження через затримання українця в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 11151 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. За фактом затримання в окупованому Криму російськими силовиками громадянина України відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим, передає УНН.

Прокуратура АРК відкрила провадження через затримання українця в окупованому Криму

"Сьогодні, 10 жовтня 2019 року, за фактом незаконного позбавлення волі громадянина України на території тимчасово окупованого півострова, прокуратурою АР Крим розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі). Підставою для відкриття кримінальне провадження слугувало звернення Представника Президента України в АР Крим Антона Кориневича", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, цей громадянин вже піддавався незаконним діям з боку правоохоронних органів РФ.

"У 2016 так звані силовики незаконно затримували зазначеного громадянина України, а у 2019 році проводили незаконні обшуки в домоволодінні чоловіка на тимчасово окупованій території АР Крим", - зазначили у прокуратурі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Силовики РФ у Криму провели обшук у проукраїнського активіста

Раніше у російських ЗМІ з’явилася інформація, що ФСБ у Криму затримала 60-річного чоловіка, Олега Приходька, який нібито планував здійснити теракт, і при собі він мав паспорт громадянина України.

У свою чергу, звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов повідомив, що сьогодні стало на одного українського політичного в'язня більше

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