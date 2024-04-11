Производитель медицинских турникетов обвиняет Нацгвардию в сговоре с победителем одного из тендеров: что известно

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Компания "Сич Украина", производитель медицинских турникетов, обвиняет Национальную гвардию в сговоре с победителем тендера на поставку турникетов стоимостью 51 миллион гривен, утверждая, что условия были прописаны под одного конкретного поставщика.
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С января по март 2024 года Украина импортировала товаров на сумму $16 млрд и экспортировала товаров на $10 млрд, а крупнейшими направлениями экспорта были Польша, Испания и Китай.
Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Словакию: начались правительственные консультации по сотрудничеству стран и Формуле мира
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Словакию на межправительственные консультации, чтобы обсудить сотрудничество в энергетике, логистике, торговле, поддержку украинской Формулы мира, подписание двусторонних документов и евроинтеграционные стремления Украины.
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С начала полномасштабного вторжения россияне 170 раз обстреляли тепловые электростанции ДТЭК.
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Массированная атака рф на Львовскую область: прокуратура показала фото
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В беларуси в СИЗО умер политзаключенный, которого обвиняли в оскорблении лукашенко
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Кипер: в результате вчерашней атаки рф на Одессу погибла девочка, родители и младшая сестра - в больнице
10-летняя девочка погибла, а ее родители и младшая сестра были госпитализированы в результате российского ракетного обстрела Одессы.