Производитель медицинских турникетов обвиняет Нацгвардию в сговоре с победителем одного из тендеров: что известно

Компания-производитель медицинских турникетов "Сич Украина" обвиняет Нацгвардию МВД Украины в сговоре с победителем одного из тендеров на поставку этой продукции. Свои претензии компания выразила в сообщении на странице в соцсети, пишет УНН.

Речь идет о тендере на поставку турникетов для Военного госпиталя Нацгвардии Украины. Объявленная сумма тендера составляла 51 миллион гривен.

Как убеждают в "Сич Украина", тендерные условия были выписаны под одного поставщика.

"Нацгвардия в очередной раз провела тендер только под одного производителя турникетов с техническими условиями: металлическая палочка и фиксирующая клипса с липучкой. В эту искусственно созданную щель пролезает только один кровоостанавливающий турникет родом из Днепра. CAT-Tourniquet, к примеру, не имеет металлической палочки, а SICH-Tourniquet или SOF-T - клипсы с липучкой", - отмечается в заметке.

При этом, в компании цитируют письмо Командующего НГУ Александра Пивненко, согласно которому их турникеты соответствуют всем необходимым характеристикам.

"Информируем также о том, на отечественном рынке представлено по меньшей мере три турникеты, которые соответствуют характеристикам предмета закупки, которые определены структурным подразделением Главного управления НГУ к жгутам кровоостанавливающим (турникетов): кровоостанавливающий жгут-турникет Днепр 2 генерация производства ВК "ПРОСТІР", Украина, кровоостанавливающий жгут Sich производства ООО "СИЧ", Украина, жгут кровоостанавливающий SOFTT-W производства США", - говорится в документе за подписью Пивненко, который цитирует компания.

В компании заявляют, что они уменьшили стартовую цену на пять миллионов гривен, а еще один участник - на семь миллионов. Зато победителем стала фирма с ценовым предложением в 51 миллион гривен. Участники, которые уменьшали цену были дисквалифицированы из-за несоответствия товара заявленным условиям. В "Сич Украина" назвали это сговором между организаторами тендера и поставщиком.

"Мы рассчитывали, что будет какая-то здоровая конкуренция, что турникет из Днепра будет опускаться, и мы будем опускаться. Понимая потребность, мы готовы были максимально снизить цену, потому что это официальные бюджетные закупки, за налоги людей, которые уплачены на оборону страны. Но ничего не произошло. Турникет из Днепра не упал ни на копейку. И все три раунда цены у участников не менялись. Знаете как это выглядит? Как заговор!

Когда производитель "порешал вопрос" с заинтересованными лицами и тендер на 100% сделан под него", - подытожили в компании.

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