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Производит аккумуляторы для войск рф: ракеты попали по заводу "Энергия" в ельце

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Крылатые ракеты попали по заводу "Энергия" в ельце липецкой области рф. Предприятие производит аккумуляторы для ракетных комплексов и авиации.

Производит аккумуляторы для войск рф: ракеты попали по заводу "Энергия" в ельце

В воскресенье, 25 октября, крылатые ракеты попали по заводу "Энергия" в городе елец липецкой области рф. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+, передает УНН.

Детали

Данное предприятие производит батареи и аккумуляторы для ракетных комплексов, авиации и другой военной техники. По данным российских "медиа", в городе прогремело семь взрывов.

Дополнительно

Завод "Энергия" в ельце - это крупнейшее российское предприятие по производству химических источников тока (аккумуляторов и элементов питания) для военного и промышленного комплекса. Он находится в 300 км от российско-украинской границы.

Завод производит следующую продукцию:

  • Элементы питания 9Б280-1 для крылатых ракет 9М727 комплекса "Искандер-К";
    • Батареи 9Б-287 для планирующих авиабомб УМПБ Д-30СН;
      • Источники питания для баллистических ракет "Искандер-М", противокорабельных ракет Х-35У, а также модулей УМПК, комплексов "Циркон" и "Кинжал".

        Напомним

        В субботу, 24 октября, и в ночь на воскресенье, 25 октября, подразделения Сил обороны Украины поразили РЛС, КП и скопления живой силы противника на оккупированных территориях, а также на территории РФ. 

        Евгений Устименко

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