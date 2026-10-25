Производит аккумуляторы для войск рф: ракеты попали по заводу "Энергия" в ельце
Киев • УНН
Крылатые ракеты попали по заводу "Энергия" в ельце липецкой области рф. Предприятие производит аккумуляторы для ракетных комплексов и авиации.
В воскресенье, 25 октября, крылатые ракеты попали по заводу "Энергия" в городе елец липецкой области рф. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+, передает УНН.
Детали
Данное предприятие производит батареи и аккумуляторы для ракетных комплексов, авиации и другой военной техники. По данным российских "медиа", в городе прогремело семь взрывов.
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Завод "Энергия" в ельце - это крупнейшее российское предприятие по производству химических источников тока (аккумуляторов и элементов питания) для военного и промышленного комплекса. Он находится в 300 км от российско-украинской границы.
Завод производит следующую продукцию:
- Элементы питания 9Б280-1 для крылатых ракет 9М727 комплекса "Искандер-К";
- Батареи 9Б-287 для планирующих авиабомб УМПБ Д-30СН;
- Источники питания для баллистических ракет "Искандер-М", противокорабельных ракет Х-35У, а также модулей УМПК, комплексов "Циркон" и "Кинжал".
Напомним
В субботу, 24 октября, и в ночь на воскресенье, 25 октября, подразделения Сил обороны Украины поразили РЛС, КП и скопления живой силы противника на оккупированных территориях, а также на территории РФ.