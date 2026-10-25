Виробляє акумулятори для військ рф: ракети влучили по заводу "Енергія" в єльці

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Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву

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