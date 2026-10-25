Виробляє акумулятори для військ рф: ракети влучили по заводу "Енергія" в єльці

$45.0550.44
ukenru
11:55 • 2384 перегляди
Виробляє акумулятори для військ рф: ракети влучили по заводу "Енергія" в єльціPhotoVideo
10:55 • 9080 перегляди
Українці відчувають зраду через політику Трампа щодо росії: США фактично допомагають москві - NYT
Ексклюзив
10:39 • 12194 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
08:27 • 19153 перегляди
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку після скасування блокади США - AP
07:31 • 16386 перегляди
Трамп хоче мати бізнес з Україною та росією одночасно після війни
25 жовтня, 00:26 • 36385 перегляди
Україна перейшла на зимовий час: годинники перевели на годину назад
24 жовтня, 21:28 • 41394 перегляди
росія вдарила реактивним дроном по Харкову: є загиблий
24 жовтня, 20:34 • 33498 перегляди
Україна фізично не може використовувати Starlink для далекобійних ударів - "Флеш" відповів МаскуPhoto
24 жовтня, 15:37 • 42598 перегляди
У Києві сталася стрілянина, є загиблий та поранений
24 жовтня, 14:19 • 40866 перегляди
Дощі в кількох областях і тумани на заході: якою буде погода в Україні 25 жовтняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3.5м/с
70%
754мм
Популярнi новини
У Римі демонстранти силою проникли до Колізею під час протестівVideo25 жовтня, 02:36 • 19233 перегляди
Крах вугільної галузі на ТОТ: пропаганда фантазує про "роботизацію шахт" - ЦПД25 жовтня, 03:18 • 19328 перегляди
Винищувач США перехопив літак, який пролетів поряд із резиденцією Трампа25 жовтня, 04:30 • 16103 перегляди
Обама назвав адміністрацію Трампа прикладом небаченої некомпетентності25 жовтня, 06:03 • 10311 перегляди
Трамп ризикує втратити Конгрес, а республіканці шукають наступника - The Guardian06:59 • 5988 перегляди
Публікації
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
10:39 • 12198 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 52898 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 73117 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 68100 перегляди
Економіка України наближається до критичної межі: експерти попереджають, що скорочення бронювання посилить падіння
Ексклюзив
23 жовтня, 10:30 • 60156 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Джо Байден
Марко Рубіо
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
alyona alyona зробила операцію зі зменшення шлунка та пояснила, чому наважилася на хірургічне втручанняPhoto24 жовтня, 17:07 • 30471 перегляди
Дрейк відсвяткував 40-річчя з виступом Backstreet Boys і подарунками для гостей24 жовтня, 15:56 • 31541 перегляди
Квентін Тарантіно показав перші 17 хвилин продовження “Одного разу в Голлівуді”Video24 жовтня, 13:31 • 36201 перегляди
Арнольд Шварценеггер позмагався із сином у вирізанні гарбузів до ГелловінуPhoto24 жовтня, 10:41 • 41003 перегляди
Японія вводить історичні зміни для 1500-річної імператорської монархії 24 жовтня, 09:10 • 42105 перегляди
Актуальне
Starlink
The New York Times
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа

Виробляє акумулятори для військ рф: ракети влучили по заводу "Енергія" в єльці

Київ • УНН

 • 2396 перегляди

Крилаті ракети влучили по заводу "Енергія" в єльці липецької області рф. Підприємство виробляє акумулятори для ракетних комплексів і авіації.

Виробляє акумулятори для військ рф: ракети влучили по заводу "Енергія" в єльці

У неділю, 25 жовтня, крилаті ракети влучили по заводу "Енергія" в місті єлець липецької області рф. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+, передає УНН.

Деталі

Дане підприємство виробляє батареї та акумулятори для ракетних комплексів, авіації та іншої військової техніки. За даними російських "медіа", у місті пролунало сім вибухів.

Додатково

Завод "Енергія" в єльці - це найбільше російське підприємство з виробництва хімічних джерел струму (акумуляторів і елементів живлення) для військового та промислового комплексу. Він перебуває за 300 км від російсько-українського кордону.

Завод виробляє наступну продукцію:

  • Елементи живлення 9Б280-1 для крилатих ракет 9М727 комплексу "Іскандер-К";
    • Батареї 9Б-287 для планувальних авіабомб УМПБ Д-30СН;
      • Джерела живлення для балістичних ракет "Іскандер-М", протикорабельних ракет Х-35У, а також модулів УМПК, комплексів "Циркон" і "Кинджал".

        Нагадаємо

        У суботу, 24 жовтня, та у ніч на неділю, 25 жовтня, підрозділи Сил оборони України уразили РЛС, КСП та зосередження живої сили противника на окупованих територіях, а також на території рф. 

        Євген Устименко

        Війна в УкраїніСвіт
        Вибухи
        Техніка