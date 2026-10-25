Виробляє акумулятори для військ рф: ракети влучили по заводу "Енергія" в єльці
Київ • УНН
Крилаті ракети влучили по заводу "Енергія" в єльці липецької області рф. Підприємство виробляє акумулятори для ракетних комплексів і авіації.
У неділю, 25 жовтня, крилаті ракети влучили по заводу "Енергія" в місті єлець липецької області рф. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+, передає УНН.
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Дане підприємство виробляє батареї та акумулятори для ракетних комплексів, авіації та іншої військової техніки. За даними російських "медіа", у місті пролунало сім вибухів.
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Завод "Енергія" в єльці - це найбільше російське підприємство з виробництва хімічних джерел струму (акумуляторів і елементів живлення) для військового та промислового комплексу. Він перебуває за 300 км від російсько-українського кордону.
Завод виробляє наступну продукцію:
- Елементи живлення 9Б280-1 для крилатих ракет 9М727 комплексу "Іскандер-К";
- Батареї 9Б-287 для планувальних авіабомб УМПБ Д-30СН;
- Джерела живлення для балістичних ракет "Іскандер-М", протикорабельних ракет Х-35У, а також модулів УМПК, комплексів "Циркон" і "Кинджал".
Нагадаємо
У суботу, 24 жовтня, та у ніч на неділю, 25 жовтня, підрозділи Сил оборони України уразили РЛС, КСП та зосередження живої сили противника на окупованих територіях, а також на території рф.