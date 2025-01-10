Продление временной нетрудоспособности: в Минздраве рассказали, как это работает
Киев • УНН
Минздрав разъяснил процедуру оценки пациентов с длительной нетрудоспособностью. Определены четкие сроки и условия для направления на экспертную оценку - 120 дней непрерывно или 156 дней суммарно.
В Министерстве здравоохранения дали разъяснения, как продлить временную нетрудоспособность в рамках оценки функционирования, передает УНН со ссылкой на Минздрав.
В соответствии с действующим законодательством, лечащий врач формирует направление пациента на оценку в таких случаях:
- Продолжительность временной нетрудоспособности: если она длится непрерывно в течение 120 дней или суммарно 156 дней в случае перерывов между периодами.
- Характер заболевания: в случае стойкого или необратимого заболевания, при котором прогноз лечения не позволяет ожидать полного выздоровления.
- Особые состояния здоровья: при наличии у пациента серьезных медицинских интервенций или заболеваний, предусмотренных нормативно-правовыми актами.
- Туберкулез: для пациентов с туберкулезом направление на оценку инициируется после 10 месяцев нетрудоспособности.
Как происходит процедура
- Анализ состояния здоровья:
По достижении указанных сроков, лечащий врач анализирует медицинскую документацию пациента и состояние здоровья, включая результаты обследований и прогноз.
- Направление на оценивание:
В случае необходимости определения дальнейшей работоспособности или состояния здоровья врач инициирует подачу электронного направления на оценку экспертной командой.
- Оценивание экспертной командой:
Команды в первую очередь рассматривают такие дела, изучают медицинские документы, анамнез и прогноз заболевания.
- По результатам оценивания команда принимает одно из решений:
- Установление инвалидности: если состояние здоровья пациента не позволяет восстановить работоспособность.
- Продление срока временной нетрудоспособности: если есть положительный прогноз на восстановление.
- Завершение срока временной нетрудоспособности: если нет оснований для дальнейшего продления.
Выписка из решения экспертной команды предоставляется пациенту на руки и отправляется лечащему врачу для дальнейшего формирования очередного МВТН.
Напомним
Кабинет министров на заседании 15 ноября принял постановление, которое регулирует ликвидацию медико-социальных экспертиз и передачу их полномочий экспертным командам оценки функциональности.
С января 2025 года Минздрав обновил систему оценки инвалидности. Для некоторых категорий срок прохождения повторного осмотра продлен до 6 месяцев, а бессрочный статус не требует переосвидетельствования.