Продление временной нетрудоспособности: в Минздраве рассказали, как это работает

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Минздрав разъяснил процедуру оценки пациентов с длительной нетрудоспособностью. Определены четкие сроки и условия для направления на экспертную оценку - 120 дней непрерывно или 156 дней суммарно.

В Министерстве здравоохранения дали разъяснения, как продлить временную нетрудоспособность в рамках оценки функционирования, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

В соответствии с действующим законодательством, лечащий врач формирует направление пациента на оценку в таких случаях:

  • Продолжительность временной нетрудоспособности: если она длится непрерывно в течение 120 дней или суммарно 156 дней в случае перерывов между периодами.
  • Характер заболевания: в случае стойкого или необратимого заболевания, при котором прогноз лечения не позволяет ожидать полного выздоровления.
  • Особые состояния здоровья: при наличии у пациента серьезных медицинских интервенций или заболеваний, предусмотренных нормативно-правовыми актами.
  • Туберкулез: для пациентов с туберкулезом направление на оценку инициируется после 10 месяцев нетрудоспособности.

Как происходит процедура

  • Анализ состояния здоровья:

По достижении указанных сроков, лечащий врач анализирует медицинскую документацию пациента и состояние здоровья, включая результаты обследований и прогноз.

  • Направление на оценивание:

В случае необходимости определения дальнейшей работоспособности или состояния здоровья врач инициирует подачу электронного направления на оценку экспертной командой.

  • Оценивание экспертной командой:

Команды в первую очередь рассматривают такие дела, изучают медицинские документы, анамнез и прогноз заболевания.

  • По результатам оценивания команда принимает одно из решений:

- Установление инвалидности: если состояние здоровья пациента не позволяет восстановить работоспособность.

- Продление срока временной нетрудоспособности: если есть положительный прогноз на восстановление.

- Завершение срока временной нетрудоспособности: если нет оснований для дальнейшего продления.

Выписка из решения экспертной команды предоставляется пациенту на руки и отправляется лечащему врачу для дальнейшего формирования очередного МВТН.

Напомним 

  Кабинет министров на заседании 15 ноября принял постановление, которое регулирует ликвидацию медико-социальных экспертиз и передачу их полномочий экспертным командам оценки функциональности.   

С января 2025 года Минздрав обновил систему оценки инвалидности. Для некоторых категорий срок прохождения повторного осмотра продлен до 6 месяцев, а бессрочный статус не требует переосвидетельствования.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЗдоровье

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