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Продовження тимчасової непрацездатності: у МОЗ розповіли, як це працює

Київ • УНН

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МОЗ роз'яснив процедуру оцінювання пацієнтів з тривалою непрацездатністю. Визначено чіткі терміни та умови для направлення на експертну оцінку - 120 днів безперервно або 156 днів сумарно.

У Міністерстві охорони здоров'я дали роз'яснення, як продовжити тимчасову непрацездатність у рамках оцінювання функціонування, передає УНН із посиланням на МОЗ.

Відповідно до чинного законодавства, лікуючий лікар формує направлення пацієнта на оцінювання в таких випадках:

  • Тривалість тимчасової непрацездатності: якщо вона триває безперервно протягом 120 днів або сумарно 156 днів у разі перерв між періодами.
    • Характер захворювання: у разі стійкого або необоротного захворювання, за якого прогноз лікування не дозволяє очікувати повного одужання.
      • Особливі стани здоров’я: за наявності у пацієнта серйозних медичних інтервенцій або захворювань, передбачених нормативно-правовими актами.
        • Туберкульоз: для пацієнтів із туберкульозом направлення на оцінювання ініціюється після 10 місяців непрацездатності​​.

          Як відбувається процедура

          • Аналіз стану здоров’я:

            Після досягнення зазначених строків, лікуючий лікар аналізує медичну документацію пацієнта та стан здоров’я, включаючи результати обстежень і прогноз.

            • Направлення на оцінювання:

              У разі необхідності визначення подальшої працездатності чи стану здоров’я лікар ініціює подання електронного направлення на оцінювання експертною командою.

              • Оцінювання експертною командою:

                Команди першочергово розглядають такі справи, вивчають медичні документи, анамнез і прогноз захворювання.

                • За результатами оцінювання команда приймає одне з рішень:

                  - Встановлення інвалідності: якщо стан здоров’я пацієнта не дозволяє відновити працездатність.

                  - Продовження строку тимчасової непрацездатності: якщо є позитивний прогноз на відновлення.

                  - Завершення строку тимчасової непрацездатності: якщо немає підстав для подальшого продовження​.

                  Витяг з рішення експертної команди надається пацієнту на руки і відправляється лікуючому лікарю для подальшого формування чергового МВТН.

                  Нагадаємо 

                    Кабінет міністрів на засіданні 15 листопада ухвалив постанову, яка регулює ліквідацію медико-соціальних експертиз та передачу їх повноважень до експертних команд оцінки функціональності.   

                  З січня 2025 року МОЗ оновив систему оцінювання інвалідності. Для деяких категорій термін проходження повторного огляду продовжено до 6 місяців, а безстроковий статус не потребує переогляду.

                  Тетяна Краєвська

                  Тетяна Краєвська

                  СуспільствоЗдоров'я

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