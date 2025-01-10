Продовження тимчасової непрацездатності: у МОЗ розповіли, як це працює
Київ • УНН
МОЗ роз'яснив процедуру оцінювання пацієнтів з тривалою непрацездатністю. Визначено чіткі терміни та умови для направлення на експертну оцінку - 120 днів безперервно або 156 днів сумарно.
У Міністерстві охорони здоров'я дали роз'яснення, як продовжити тимчасову непрацездатність у рамках оцінювання функціонування, передає УНН із посиланням на МОЗ.
Відповідно до чинного законодавства, лікуючий лікар формує направлення пацієнта на оцінювання в таких випадках:
- Тривалість тимчасової непрацездатності: якщо вона триває безперервно протягом 120 днів або сумарно 156 днів у разі перерв між періодами.
- Характер захворювання: у разі стійкого або необоротного захворювання, за якого прогноз лікування не дозволяє очікувати повного одужання.
- Особливі стани здоров’я: за наявності у пацієнта серйозних медичних інтервенцій або захворювань, передбачених нормативно-правовими актами.
- Туберкульоз: для пацієнтів із туберкульозом направлення на оцінювання ініціюється після 10 місяців непрацездатності.
Як відбувається процедура
- Аналіз стану здоров’я:
Після досягнення зазначених строків, лікуючий лікар аналізує медичну документацію пацієнта та стан здоров’я, включаючи результати обстежень і прогноз.
- Направлення на оцінювання:
У разі необхідності визначення подальшої працездатності чи стану здоров’я лікар ініціює подання електронного направлення на оцінювання експертною командою.
- Оцінювання експертною командою:
Команди першочергово розглядають такі справи, вивчають медичні документи, анамнез і прогноз захворювання.
- За результатами оцінювання команда приймає одне з рішень:
- Встановлення інвалідності: якщо стан здоров’я пацієнта не дозволяє відновити працездатність.
- Продовження строку тимчасової непрацездатності: якщо є позитивний прогноз на відновлення.
- Завершення строку тимчасової непрацездатності: якщо немає підстав для подальшого продовження.
Витяг з рішення експертної команди надається пацієнту на руки і відправляється лікуючому лікарю для подальшого формування чергового МВТН.
Нагадаємо
Кабінет міністрів на засіданні 15 листопада ухвалив постанову, яка регулює ліквідацію медико-соціальних експертиз та передачу їх повноважень до експертних команд оцінки функціональності.
З січня 2025 року МОЗ оновив систему оцінювання інвалідності. Для деяких категорій термін проходження повторного огляду продовжено до 6 місяців, а безстроковий статус не потребує переогляду.