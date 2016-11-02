Пробное ВНО-2017 состоится в апреле

"В 2017 году пробное ВНО состоится 1 и 8 апреля... Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация продлится с 10 по 31 января 2017 года", - отметили в УЦОКО.

Указано, что каждый пользователь может принять участие в одном из предложенных в тот или иной день предметов по выбору, в соответствии с графиком проведения 1 апреля состоится пробное внешнее оценивание по украинскому языку и литературе, 8 апреля - по другим предметам (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам).

Также сообщается, что регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания. Результаты пробного внешнего независимого оценивания не засчитываются как оценки государственной итоговой аттестации и не используются для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.

Напомним, регистрация участников ВНО-2017 начнется 6 февраля.