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15 марта, 19:03 • 114968 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165895 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137514 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130002 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112617 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105357 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101351 просмотра

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Пробное ВНО-2017 состоится в апреле

Пробное ВНО-2017 состоится в апреле

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Пробное внешнее независимое оценивание в 2017 году состоится 1 и 8 апреля, зарегистрироваться на него можно с 10 по 31 января следующего года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

"В 2017 году пробное ВНО состоится 1 и 8 апреля... Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация продлится с 10 по 31 января 2017 года", - отметили в УЦОКО.

Указано, что каждый пользователь может принять участие в одном из предложенных в тот или иной день предметов по выбору, в соответствии с графиком проведения 1 апреля состоится пробное внешнее оценивание по украинскому языку и литературе, 8 апреля - по другим предметам (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам).

Также сообщается, что регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания. Результаты пробного внешнего независимого оценивания не засчитываются как оценки государственной итоговой аттестации и не используются для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.

Напомним, регистрация участников ВНО-2017 начнется 6 февраля.

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