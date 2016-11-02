Пробне ЗНО-2017 відбудеться у квітні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2017 році відбудеться 1 та 8 квітня, зареєструватися на нього можна з 10 до 31 січня наступного року, передає УНН з посиланням на прес-службу УЦОЯО.
"У 2017 році пробне ЗНО відбудеться 1 та 8 квітня... Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме з 10 до 31 січня 2017 року", - зазначили в УЦОЯО.
Вказано, що кожен зареєстрований учасник може взяти участь в одному із запропонованих в той чи інший день предметів за вибором, згідно з графіком проведення: 1 квітня відбудеться пробне зовнішнє оцінювання з української мови і літератури, 8 квітня – з інших предметів (історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов).
Також повідомляється, що реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання не зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію та не використовуються для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.
Нагадаємо, реєстрація учасників ЗНО-2017 розпочнеться 6 лютого.