О чем говорил Зеленский на параде к 30-летию Независимости Украины: полная речь Президента

Приводим речь Президента Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины, которую обнародовали в Офисе Президента:

“Уважаемые дамы и господа!

Уважаемые гости Украины!

Наши братья, наши партнеры, наши друзья!

Уважаемые граждане Украины!

Дорогой украинский народ!

Я поздравляю всех нас с этим великим и важным днем! Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину провозглашения независимости Украины!

30-ю годовщину ее обретения! А справедливо, на мой взгляд, сказать: 30-ю годовщину восстановления независимости Украины! Потому что 24 августа 1991 года Украина восстановила свою государственность. А 24 августа 2021 года Украина наконец осознает это, говорит об этом, гордится этим.

Ведь наша история и наше государство — уникальны.

Нашей Конституции — 25 лет. Но нашей Конституции — 311 лет. Написанная Пилипом Орликом, она наконец-то дома, и каждый может увидеть ее в Софийском соборе, построенном более тысячи лет назад.

Нашей гривне — четверть века, на ней изображен, в частности, князь Владимир. Но нашей гривне — больше тысячи лет, она существовала при князе Владимире. Наш тризуб был утвержден в Конституции Украины 25 лет назад. И наш тризуб был вытиснен на кирпичах Десятинной церкви 1025 назад.

В этом году Вооруженные Силы Украины отметили 30-ю годовщину своего создания.

А в 1616 году вооруженные силы Украины отмечали взятие крепости Кафы.

Все это свидетельствует об одном: мы — молодая страна с тысячелетней историей.

Мы строим свой дом на земле, где жили и строили наши предки.

Мы не в гостях и не в “приймах”.

Мы — молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси — Украины.

Из рода основателей. Рода крестителей. Из храброго рода. Мудрого рода. Казацкого рода. Мы не сироты и не найденыши.

Мы — потомки могущественной страны, которая была центром Европы.

Но мы должны не только чувствовать себя соответственно.

Мы должны вести себя соответственно.

Мы — наследники государственности, существовавшей более тысячи лет назад.

И мы начинаем отмечать День Украинской Государственности.

Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева. Столицы Киевской Руси — Украины, которую недаром называют городом, где все начинается.

Здесь начиналось православие, здесь было положено начало старославянскому языку, правопреемником которого является современный украинский язык.

Здесь началась и наша государственность. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в день Крещения Киевской Руси — Украины.

И обо всем этом я подписываю сегодня соответствующий указ.

Мы также начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев. Которые жили для Украины. Боролись за Украину. Похоронены не в Украине. Это гетманы Запорожской Сечи, деятели времен УНР, участники освободительного движения, деятели культуры и науки и многие другие.

Мы будем возвращать не только своих. Мы будем возвращать свое.

Это исторические и культурные ценности Украины, которые находятся за рубежом.

Мы больше никогда и никому не подарим ни камешка нашей истории, не дадим “оккупировать” ни одну страницу нашей истории, “аннексировать” наших писателей, наших ученых, наших спортсменов, наших героев, которые побеждали нацизм.

Я уделяю много времени славному прошлому для того, чтобы все мы наконец поверили в себя в будущем. И вместе строили сильное государство. Что такое сильная страна?

Страна, которая амбициозно мечтает и решительно действует.

Страна, которая не боится слова “впервые”.

Поэтому впервые за 30 лет “Антонов” строит для государства три самолета, для армии строят вертолеты на украинских лопастях и в этом году строятся новые танки.

Сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы и строит корветы.

Сильная страна — это страна, которая принимает ракетную программу на 10 лет.

Которая строит тысячи километров дорог. Сотни школ, садиков, больниц.

Которая первой в мире внедрила цифровой паспорт.

Которая выполняет свои обещания и снимает неприкосновенность с депутатов.

Впервые дает людям реальное право собственности на землю.

И впервые запускает народовластие.

Такая страна становится партнером НАТО с расширенными возможностями.

Такую страну официально поддержат другие, когда она будет подавать заявку на вступление в ЕС. Но если она будет такой страной — ей не нужно просить приглашения, будут просить ее.

Мы делаем много вещей впервые, чтобы время, когда Украина была великой страной, было не в последний раз.

И чтобы времена, когда Крым и Донбасс не были оккупированы, также не были последними.

И сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы.

Проводит Крымскую платформу, где собирает 46 иностранных государств.

Мы боремся за своих людей там. Потому что можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине.

Можно создать безвыходную ситуацию и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизовать украинские сердца.

То, что люди на Донбассе и в Крыму боятся об этом сказать, не значит, что они боятся об этом думать.

И они вернутся. Потому что мы — семья. И единственное, что может нас разделять, — это щедро накрытый стол. Где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что мы стали сильной страной.

Но не менее важно всем нам понять, как ею остаться.

Мы так много спорим о прошлом, а это значит, что мы не делаем выводов из собственной великой истории. Потому что ни один враг не нанес нам больший удар, чем наши собственные распри.

В чем сила украинского народа? В украинском народе.

Это граждане Украины всех национальностей.

Сегодня впервые в истории хочу назвать тех, кто живет в Украине, чтобы мы наконец поняли, что украинский народ — это украинцы, крымские татары, караимы, крымчаки, русские, белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки, евреи, армяне, греки, ромы, грузины, гагаузы, азербайджанцы, узбеки, казахи, киргизы, туркмены и таджики, литовцы, эстонцы и латыши, турки, корейцы, башкиры, лезгины, аварцы, марийцы, немцы, словаки, чехи и финны, коми, албанцы, карелы, чеченцы, осетины, абхазы, кабардинцы, табасараны, даргинцы, арабы, лакцы. А все мы — граждане Украины.

Сборная Украины. Одна команда.

Сильная, потому что в ней 25 регионов — 25 незаменимых игроков. И непобедимая, когда осознаёт, что мы непобедимы, что каждый необходим.

Без вертолетов Запорожья и самолетов “Антонова” Украина не покорила бы небо. Без кораблей Николаева Украина не покорила бы море.

Без днепровского “Южмаша”, житомирянина Королева и буковинца Каденюка Украина никогда не покорила бы космос.

А без Харьковского Т-34 не победила бы на полях Второй мировой войны.

Без Олешковских песков на Херсонщине, Букского каньона на Черкасчине, базальтовых столбов Ровенщины, без Карпатских гор и терриконов, Днепра, Десны и Южного Буга Украина не такая волшебная.

Без чашечки львовского кофе утро не такое бодрое.

Без бокала одесского вина вечер не такой приятный.

А без рюмочки домашней наливки из любого уголка Украины День Независимости не такой праздничный.

Ровенщина подарила нам первого Президента Украины. Черниговщина — второго. Сумщина — третьего.

Донетчина подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку.

Луганщина — Владимира Даля.

Кировоградщина подарила Карпенко-Карого и Кропивницкого, а с ними — театр. Житомирщина — Лесю Украинку и поэзию.

Полтавщина — Николая Лысенко и оперу. Тернопольщина — Соломию Крушельницкую и божественный голос. Виннитчина — Василия Стуса и несокрушимость духа. Без Каменец-Подольской крепости, волынского Замка Любарта и Аккермана на Одесчине Украина не такая мощная. Без лавры и Софии, костела Святого Николая и собора Святого Юра, ханской мечети в Бахчисарае и синагоги в Днепре Украина не такая многогранная.

Дорогие, родные украинцы, дорогие граждане нашего государства!

Посмотрите или представьте сейчас наш флаг.

Представьте, что в нем нет желтого цвета.

А теперь представьте, что в нем нет синего.

Согласитесь, по отдельности — это просто цвета. Не такие яркие. Не такие интересные.

А вместе — для нас это лучшее и самое сильное сочетание.

Вот это ответ, почему мы сильны вместе.

Почему такие разные, с востока и запада, україномовні и русскоговорящие, должны быть одной семьей.

Потому что объединяет нас Украина. Потому что все мы говорим ей: “Ты у меня одна!”

Потому что все мы ее защищаем.

Разные. Равные. Родные!

Сильные! Свободные! Независимые!

Слава Украине!

Дорогие граждане!

В этот праздничный день мы должны помнить, благодаря кому можем быть здесь. Это наши защитники Украины. Нашей независимости. Герои, которые отдали за нее свою жизнь!

Почтим их светлую память минутой молчания!

(Минута молчания.)

Они погибли ради будущего наших детей, внуков.

Мы уверены, что они точно отметят здесь 130-ю годовщину независимости Украины и тысячу лет независимости нашего государства.

Для этого — помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем“.

Дополнение

Перед началом мероприятия на майдане Независимости состоялось историческое театрализованное действо под названием “ДНК” (День незалежності країни). На главной площади Украины были расположены мизансцены и элементы декораций, которые презентовали важнейшие страницы украинской истории со времен трипольской культуры до современности.

Главной героиней представления стала девочка, которая символизировала Украину. Она прошла мимо театрализованных мизансцен: эпоха Киевской Руси, Казацкая эпоха, Украина литературная, Освободительная борьба, Украина научная, Голодомор, Вторая мировая война, Советская Украина, Независимая Украина.

В финальном эпизоде театрального действа “ДНК” главная героиня пробежала по Крещатику к парадным расчетам и вручила цветы воину.

После этого началось торжественное прохождение войск с пронесением флага Украины длиной 30 метров в честь юбилея независимости.

По Крещатику маршировали пешие колонны парадных расчетов. Звучали музыкальные композиции в исполнении сводного военного духового оркестра. Впервые в торжественном прохождении войск приняли участие кинологические подразделения силовых структур.

Кроме украинских военных, в параде также приняли участие представители армий стран-партнеров — США, Литвы, Эстонии, Грузии, Дании, Норвегии, Канады, Молдовы и других государств. Завершал проход пеших колонн международный сводный оркестр с участием военных стран-партнеров (США, Великобритания, Польша).

Продолжился Парад пролетом авиационной техники Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Сухопутных войск ВСУ, Военно-Морских сил, Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, государственного предприятия “Антонов” и государств-партнеров. В частности, в небе можно было увидеть гордость Украины — крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 “Мрия”.

В то же время на внешнем рейде морского порта Одесса состоялось торжественное прохождение боевых кораблей, катеров и судов и пролет авиации, демонстрация фигур пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, стран — членов НАТО.

Также по Крещатику проехала сводная механизированная колонна Вооруженных Сил Украины и других сил безопасности и обороны Украины. На Параде также продемонстрировали артиллерийские системы, системы реактивного залпового огня, противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, в том числе отечественного производства, которые состоят на вооружении украинской армии.

В завершение в небе над Киевом состоялся демонстрационный пролет авиационной техники с дымом сине-желтых цветов.

После этого прозвучала песня народного артиста Украины Тараса Петриненко “Украина” в исполнении главной героини театрализованного представления “ДНК”, которая проехала перед участниками мероприятия на подвижной платформе в виде сине-желтого цветка.