Руководство Верховной Рады и депутатских фракций и групп украинского парламента в связи с террористической атакой рф против Украины призвали предоставить Украине необходимое оружие и снять ограничения для его использования, чтобы Украина смогла защитить себя от российского террора.

Об этом говорится в совместном заявлении парламентариев, передает УНН.

Детали

Как говорится в сообщении, атаку российской федерации накануне Вашингтонского саммита НАТО расценивается как циничный сигнал Альянса, продиктованный уверенностью россиян в своей полной безнаказанности.

Эта террористическая атака требует особой реакции союзников. Дальнейшее промедление с действенными мерами противодействия агрессии России только побудит агрессора к масштабированию преступлений и продолжению геноцидальных практик. Мы, руководство Верховной Рады и депутатские фракции и группы украинского парламента подчеркиваем, что нарушая все существующие нормы международного гуманитарного права государство-агрессор - российская федерация, совершает военные преступления в отношении мирного населения, преступления против человечности и преступление геноцида против украинского народа, разрушая объекты гражданской и медицинской инфраструктуры Украины и отрицая право украинцев на жизнь - говорится в заявлении.

Отмечается, что сегодняшней атакой россия показала, что она не хочет ни мира, ни переговоров и не намерена отказываться от своей агрессивной цели уничтожить Украину.

"Это означает, что мир должен проявить решимость и остановить государство-террориста. Мы призываем предоставить Украине все необходимое оружие и снять ограничения для его использования с тем, чтобы наше государство смогло защитить себя от российского террора. Системы противовоздушной обороны, прежде всего "Патриот" и SAMP/T, сопутствующие ракеты для них, дальнобойное оружие, артиллерийские системы и снаряды, беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы в достаточных объемах - это то, что способно помочь Украине защитить жизнь", - добавляют нардепы.

Депутаты также призвали правительства и парламенты иностранных государств, международные организации немедленно отреагировать на варварскую атаку, совершенную российской федерацией, и признать ее террористическим актом. Кроме того, парламентарии призывают международное сообщество принять все возможные меры для расследования этого и других преступлений и привлечения к ответственности и справедливого наказания всех виновных в их совершении в рамках национальных и международных юрисдикций.

Мы настаиваем, что задекларированная преданность целям и принципам Устава ООН требует от государств-членов осуществлять жесткое действенное политическое и санкционное давление на российскую федерацию и ее должностных лиц, включая высшее руководство с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины и восстановления мирового порядка, основанного на уважении норм международного права и Устава ООН. Мы призываем государства-члены НАТО усилить военно-техническую помощь Украине, закрыть украинское небо и принять решение о возможности сбития средствами стран НАТО российских ракет над Украиной - отмечается в заявлении.

Напомним,

В результате массированной ракетной атаки рф по Украине во многих районах Киева есть разрушения. Также известно о по меньшей мере 22 погибших и более 80 раненых.