Присуждена Нобелевская премия мира

Как объявила в пятницу председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, он удостоен награды “за инициативу по решению пограничного конфликта с Эритреей”.

“Когда Абий Ахмед стал премьер-министром в апреле 2018 года, он ясно дал понять, что хочет возобновить мирные переговоры с Эритреей. В тесном сотрудничестве с президентом Эритреи Исайясом Афеворком Абий Ахмед быстро разработал принципы мирного соглашения, призванного положить конец длительному тупику в отношениях между двумя странами, характеризующемуся отсутствием мира и войны. Эти принципы изложены в декларациях, подписанных премьер-министром Абием и президентом Афверки в Асмэре и Джидде в июле и сентябре прошлого года. Важной предпосылкой для этого прорыва стала безоговорочная готовность Абий Ахмеда принять арбитражное решение международной пограничной комиссии в 2002 году”, — указано в пресс-релизе.

В комитете также отметили: “Мир возникает не только в результате действий одной стороны. Когда премьер-министр Абий протянул руку помощи, президент Афверки взял ее в свои руки и помог формализовать мирный процесс между двумя странами. Норвежский Нобелевский комитет надеется, что мирное соглашение поможет добиться позитивных изменений для всего населения Эфиопии и Эритреи”.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019

“В Эфиопии, даже если многое еще предстоит сделать, Абий Ахмед инициировал важные реформы, которые дают многим гражданам надежду на лучшую жизнь и более светлое будущее. Он провел первые 100 дней в качестве премьер-министра, отменив чрезвычайное положение в стране, объявив амнистию тысячам политических заключенных, отменив цензуру в средствах массовой информации, узаконив запрещенные оппозиционные группы, уволив военных и гражданских руководителей, подозреваемых в коррупции, и значительно усилив влияние женщин в политической и общественной жизни Эфиопии. Он также обязался укреплять демократию путем проведения свободных и справедливых выборов”, — указано в документе.