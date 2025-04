Присуджено Нобелівську премію миру

Як оголосила в п’ятницю голова Норвезького нобелівського комітету Беріт Райсс-Андерсен, він удостоєний нагороди “за ініціативу щодо вирішення прикордонного конфлікту з Еритреєю”.

“Коли Абій Ахмед став прем’єр-міністром в квітні 2018 року, він ясно дав зрозуміти, що хоче відновити мирні переговори з Еритреєю. У тісній співпраці з президентом Еритреї Ісайясою Афворкі Абій Ахмед швидко розробив принципи мирної угоди, покликаної покласти край тривалому глухому куту у відносинах між двома країнами, що характеризується відсутністю миру і війни. Ці принципи викладені в деклараціях, підписаних прем’єр-міністром Абіем і президентом Афверкі в Асмері і Джидді в липні і вересні минулого року. Важливою передумовою для цього прориву стала беззастережна готовність Абій Ахмеда прийняти арбітражне рішення міжнародної прикордонної комісії в 2002 році”, — вказано у прес-релізі.

У комітеті також зазначили: “Мир виникає не тільки в результаті дій однієї сторони. Коли прем’єр-міністр Абій простягнув руку допомоги, президент Афверкі взяв її в свої руки і допоміг формалізувати мирний процес між двома країнами. Норвезький Нобелівський комітет сподівається, що мирна угода допоможе домогтися позитивних змін для всього населення Ефіопії і Еритреї”.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

“В Ефіопії, навіть якщо багато що ще належить зробити, Абій Ахмед ініціював важливі реформи, які дають багатьом громадянам надію на краще життя і більш світле майбутнє. Він провів перші 100 днів на посаді прем’єр-міністра, скасувавши надзвичайний стан в країні, оголосивши амністію тисячам політичних в’язнів, скасувавши цензуру в засобах масової інформації, узаконивши заборонені опозиційні групи, звільнивши військових і цивільних керівників, підозрюваних в корупції, і значно посиливши вплив жінок в політичному і громадському житті Ефіопії. Він також зобов’язався зміцнювати демократію шляхом проведення вільних і справедливих виборів”, — вказано у документі.