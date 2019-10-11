Присуджено Нобелівську премію миру

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 14986 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 28102 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 69843 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 54297 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 52497 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 268052 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 171578 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140610 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141530 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153808 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 44309 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 61427 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 57357 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 12757 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 28275 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 69843 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 268052 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 214171 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 330081 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 347904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 3020 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 2948 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 11034 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 62187 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 45053 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Присуджено Нобелівську премію миру

Київ • УНН

 • 18627 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Нобелівська премія миру 2019 року присуджена прем’єр-міністру Ефіопії Абій Ахмеду “за зусилля щодо досягнення миру” і внесок у міжнародне співробітництво. Про це повідомив представник Нобелівського комітету. Про це пише УНН з посиланням також на прес-реліз організації.

Присуджено Нобелівську премію миру

Як оголосила в п’ятницю голова Норвезького нобелівського комітету Беріт Райсс-Андерсен, він удостоєний нагороди “за ініціативу щодо вирішення прикордонного конфлікту з Еритреєю”.

“Коли Абій Ахмед став прем’єр-міністром в квітні 2018 року, він ясно дав зрозуміти, що хоче відновити мирні переговори з Еритреєю. У тісній співпраці з президентом Еритреї Ісайясою Афворкі Абій Ахмед швидко розробив принципи мирної угоди, покликаної покласти край тривалому глухому куту у відносинах між двома країнами, що характеризується відсутністю миру і війни. Ці принципи викладені в деклараціях, підписаних прем’єр-міністром Абіем і президентом Афверкі в Асмері і Джидді в липні і вересні минулого року. Важливою передумовою для цього прориву стала беззастережна готовність Абій Ахмеда прийняти арбітражне рішення міжнародної прикордонної комісії в 2002 році”, — вказано у прес-релізі.

У комітеті також зазначили: “Мир виникає не тільки в результаті дій однієї сторони. Коли прем’єр-міністр Абій простягнув руку допомоги, президент Афверкі взяв її в свої руки і допоміг формалізувати мирний процес між двома країнами. Норвезький Нобелівський комітет сподівається, що мирна угода допоможе домогтися позитивних змін для всього населення Ефіопії і Еритреї”.

BREAKING NEWS:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019

“В Ефіопії, навіть якщо багато що ще належить зробити, Абій Ахмед ініціював важливі реформи, які дають багатьом громадянам надію на краще життя і більш світле майбутнє. Він провів перші 100 днів на посаді прем’єр-міністра, скасувавши надзвичайний стан в країні, оголосивши амністію тисячам політичних в’язнів, скасувавши цензуру в засобах масової інформації, узаконивши заборонені опозиційні групи, звільнивши військових і цивільних керівників, підозрюваних в корупції, і значно посиливши вплив жінок в політичному і громадському житті Ефіопії. Він також зобов’язався зміцнювати демократію шляхом проведення вільних і справедливих виборів”, — вказано у документі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$251.95
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47