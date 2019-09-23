Пристайко прокомментировал информацию о давлении Трампа на Украину

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60295 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Никакого давления со стороны президента США Дональда Трампа в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским не было. Такое мнение в интервью изданию “Громадське” сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНН.

“Действительно американские президенты поддерживали нас, и мы ценим поддержку конгресса. Но это не значит, что хотели бы помочь, и даже могли бы в теории помочь одной из партий. Мы — независимое государство, у нас есть свои тайны. Президент имеет право говорить с другим президентом так, чтобы этот разговор остался никому не известным. Это единственная предпосылка, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией. Американские следователи имеют полное право обращаться в США, получать эту информацию”, — заявил министр.

По его мнению, все подозрения о том, что Украина во время выборов в США в 2016 году помогала демократам и не хотела, чтобы президентом стал Дональд Трамп — это результат неполной информированности.

“Если кто-то считает, что на нашего президента оказывалось давление, они должны это определить. Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все существующие проблемы. Этот разговор был долгим, дружественным, и касался многих вопросов”, — добавил Пристайко.

Напомним, накануне Трамп признал, что во время телефонного разговора с Зеленским обсуждал коррупцию в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Зеленским, попробовав давить на украинскую власть что расследование дела сына трамповых конкурента Джо Байдена.

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