Пристайко прокоментував інформацію щодо тиску Трампа на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Ніякого тиску з боку президента США Дональда Трампа у розмові з українським лідером Володимиром Зеленським не було. Таку думку в інтерв’ю виданню “Громадське” сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає УНН.
“Справді американські президенти підтримували нас, і ми цінуємо підтримку конгресу. Але це не означає, що хотіли би допомогти, і навіть могли би в теорії допомогти одній з партій. Ми — незалежна держава, у нас є свої таємниці. Президент має право говорити з іншим президентом так, щоб ця розмова залишилася нікому не відомою. Це єдина передумова, лідери все ще обмінюються між собою важливою і часто чутливою інформацією. Американські слідчі мають повне право звертатися в США, діставати цю інформацію”, — заявив міністр.
На його думку, всі підозри про те, що Україна під час виборів у США в 2016 році допомагала демократам і не хотіла, щоб президентом став Дональд Трамп — це результат неповної проінформованості.
“Якщо хтось вважає, що на нашого президента здійснювався тиск, вони повинні це визначити. Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було. Розмови бувають різні, лідери мають право обговорити всі існуючі проблеми. Ця розмова була довгою, дружньою, і стосувалася багатьох питань”, — додав Пристайко.
Нагадаємо, напередодні Трамп визнав, що під час телефонної розмови із Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена.
Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу що розслідування справи сина Трампового конкурента Джо Байдена.