Принцесса Уэльская извинилась за редактирование семейной фотографии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон извинилась за фотошоп семейной фотографии, которую отказались распространять крупнейшие фотоагентства. Об этом она написала в соцсети Х, передает УНН.

Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хочу принести свои извинения за недоразумение, вызванное семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Надеюсь, все празднующие были очень счастливы в День матери - написала Кейт Миддлтон.

Накануне, когда в Великобритании отмечался День матери, в соцсетях Кенсингтонского дворца появился снимок, на котором Кейт Миддлтон запечатлена с тремя своими детьми: она обнимает принцессу Шарлотту и принца Луи, а ее старший сын, принц Джордж, стоит позади матери, обнимая ее за шею. Указывалось, что фотографию сделал лично принц Уильям.

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Это была первая фотография Кейт после того, как в январе она перенесла операцию. Фотография должна была положить конец спекуляциям и теориям заговора о здоровье и местонахождении принцессы Уэльской.

Однако вскоре выяснилось, что снимок отредактированный – на это указывает несколько факторов, и один из них белая полоса позади принца Луи, на уровне его колен. Из-за выявленных манипуляций крупнейшие международные фотоагентства отозвали распространенное изображение из своих фотобанков, а принцессе пришлось извиняться.

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