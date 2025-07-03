Примерно как 14 футбольных полей: в Одесской области масштабный пожар, есть угроза для частных домов
Киев • УНН
В Одесской области горит сухая трава на площади 10 га. Из-за сильного ветра существует угроза переброски пламени на частный сектор.
В Одесской области вспыхнул масштабный пожар. Из-за порывов ветра огонь быстро распространяется, есть угроза переброски пламени на частный сектор, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
... в Березовском районе горит сухая трава на площади 10 га, что составляет примерно 14 футбольных полей стандартного размера
По данным спасателей, из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространяется. Существует угроза переброски пламени на частный сектор.
Более 30 пожарных ГСЧС совместно с местными пожарными командами ликвидируют пожар. Работы продолжаются.
На Крите бушуют лесные пожары: сотни эвакуированных, ветер затрудняет тушение03.07.25, 13:43 • 981 просмотр