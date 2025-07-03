Приблизно як 14 футбольних полів: в Одеській області масштабна пожежа, є загроза для приватних будинків
Київ • УНН
В Одеській області горить суха трава на площі 10 га. Через сильний вітер існує загроза перекидання полум'я на приватний сектор.
В Одеській області спалахнула маштабна пожежа. Через пориви вітру вогонь швидко розповсюджується, є загроза перекидання полум’я на приватний сектор, передає УНН із посиланням на ДСНС.
... у Березівському районі горить суха трава на площі 10 га, що складає приблизно 14 футбольних полів стандартного розміру
За даними рятувальників, через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюджується. Існує загроза перекидання полум’я на приватний сектор.
Понад 30 вогнеборців ДСНС спільно з місцевими пожежними командами ліквідовують пожежу. Роботи тривають.
На Криті вирують лісові пожежі: сотні евакуйованих, вітер ускладнює гасіння03.07.25, 13:43 • 1004 перегляди