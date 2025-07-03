Приблизно як 14 футбольних полів: в Одеській області масштабна пожежа, є загроза для приватних будинків

В Одеській області спалахнула маштабна пожежа. Через пориви вітру вогонь швидко розповсюджується, є загроза перекидання полум’я на приватний сектор, передає УНН із посиланням на ДСНС.

... у Березівському районі горить суха трава на площі 10 га, що складає приблизно 14 футбольних полів стандартного розміру - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюджується. Існує загроза перекидання полум’я на приватний сектор.

Понад 30 вогнеборців ДСНС спільно з місцевими пожежними командами ліквідовують пожежу. Роботи тривають.

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