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Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом
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Приблизно як 14 футбольних полів: в Одеській області масштабна пожежа, є загроза для приватних будинків

Київ • УНН

 • 544 перегляди

В Одеській області горить суха трава на площі 10 га. Через сильний вітер існує загроза перекидання полум'я на приватний сектор.

Приблизно як 14 футбольних полів: в Одеській області масштабна пожежа, є загроза для приватних будинків

В Одеській області спалахнула маштабна пожежа. Через пориви вітру вогонь швидко розповсюджується, є загроза перекидання полум’я на приватний сектор, передає УНН із посиланням на ДСНС.

... у Березівському районі горить суха трава на площі 10 га, що складає приблизно 14 футбольних полів стандартного розміру 

- йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюджується. Існує загроза перекидання полум’я на приватний сектор.

Понад 30 вогнеборців ДСНС спільно з місцевими пожежними командами ліквідовують пожежу. Роботи тривають.

На Криті вирують лісові пожежі: сотні евакуйованих, вітер ускладнює гасіння03.07.25, 13:43 • 1004 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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