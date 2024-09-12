Оккупанты вводят новые схемы легализации вывоза детей с ВОТ Украины на россию - называют это "эвакуацией" или "реабилитацией", пытаясь создать видимость законности и гуманизма своих действий, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Под видом "заботы" о больных и сиротах оккупационная власть организует принудительные вывозы украинских детей на территорию Ррссии с временно оккупированных территорий Украины. Коллаборационисты называют это "эвакуацией" или "реабилитацией", пытаясь создать видимость законности и гуманизма своих действий", - говорится в сообщении.

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По данным "Сопротивления", такую преступную деятельность кремлевские приспешники развернули на базе детского хосписа "Одуванчики". Сначала он работал на территории временно оккупированной Донетчины, но с недавних пор деятельность его расширилась и на Луганщину. Под видом всесторонней помощи детям с тяжелыми (в том числе онкологическими) заболеваниями, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки враг создает базу для дальнейшего переселения маленьких украинцев в россию.

Такая "практика" является грубым нарушением международного права, в частности Конвенции ООН о правах ребенка, которая защищает детей от насильственного перемещения и отделения от семей. Прекратить эти преступления можно только после полной деоккупации украинских земель, резюмировали в Центре нацсопротивления.

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