На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики планируют обеспечить школьников своими учебниками для изучения русского языка и "правильной" истории. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.



Детали

Так, кабардино-балкария передаст Херсонской области 1200 новых учебников. В частности, среди учебников есть такие темы, как история россии с 1914 по 1945 год, "1945 год - начало XXI века" и "Всемирная история". Передадут также баннеры с оккупационной символикой, чтобы для оформления школьных помещений.

В Сопротивлении отмечают, что это является частью усилий оккупационной администрации по навязыванию своей версии истории и культуры в украинских школах, находящихся под временной оккупацией. Таким образом россияне продолжают сознательную политику изменения идентификации украинских детей, что подпадает под определение геноцида.

Поэтому оккупанты пытаются повлиять на сознание молодого поколения, завозя российские учебники и навязывая свою версию истории. Они стремятся через образование формировать у детей искаженное представление о реальности и закрепить контроль над украинским населением через изменение сознания будущих поколений, - говорится в сообщении.

Захватчики на оккупированных территориях ищут курсантов на службу в свою полицию - ЦНС