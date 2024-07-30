Киев • УНН
На оккупированных территориях Украины захватчики пытаются привлечь курсантов к службе в полиции из-за дефицита местных кадров. Однако филиал института МВД полупустой, несмотря на бесплатное обучение без экзаменов.
На временно оккупированных территориях Украины, из-за нехватки людей, российские захватчики ищут курсантов на службу в свою полицию. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
На временно оккупированных территориях значительный дефицит местных на службе у оккупантов. На этот раз россияне пытаются найти курсантов в луганский филиал воронежского института мвс,
Детали
Однако местные не спешат идти на службу полицаями. Поэтому филиал полупустой. Не помогает исправить ситуацию даже бесплатная форма обучения и отсутствие экзаменов.
В Сопротивлении отметили, что таким образом врагу приходится и в дальнейшем на ротационной основе направлять в захваченные регионы своих полицаев.
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