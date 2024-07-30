На временно оккупированных территориях Украины, из-за нехватки людей, российские захватчики ищут курсантов на службу в свою полицию. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

На временно оккупированных территориях значительный дефицит местных на службе у оккупантов. На этот раз россияне пытаются найти курсантов в луганский филиал воронежского института мвс, - говорится в сообщении.

Детали

Однако местные не спешат идти на службу полицаями. Поэтому филиал полупустой. Не помогает исправить ситуацию даже бесплатная форма обучения и отсутствие экзаменов.

В Сопротивлении отметили, что таким образом врагу приходится и в дальнейшем на ротационной основе направлять в захваченные регионы своих полицаев.

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