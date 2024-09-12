Прикриваються “турботою” про хворих та сиріт: "Спротив" розкрив нові схеми вивозу дітей з окупованих територій до рф

Окупанти запроваджують нові схеми легалізації вивозу дітей із ТОТ України на росію - називають це "евакуацією" або "реабілітацією", намагаючись створити видимість законності та гуманізму своїх дій, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

"Під виглядом "турботи" про хворих та сиріт окупаційна влада організовує примусові вивезення українських дітей на територію росії з тимчасово окупованих територій України. Колаборанти називають це "евакуацією" або "реабілітацією", намагаючись створити видимість законності та гуманізму своїх дій", - йдеться у повідомленні.

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За даними "Спротиву", таку злочинну діяльність кремлівські посіпаки розгорнули на базі дитячого хоспісу "Одуванчики". Спочатку він працював на території тимчасово окупованої Донеччини, але віднедавна діяльність його розширилася і на Луганщину. Під виглядом всебічної допомоги дітям з тяжкими (у тому числі онкологічними) захворюваннями, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування ворог створює базу для подальшого переселення маленьких українців на росію.

Така "практика" є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про права дитини, яка захищає дітей від насильницького переміщення та відділення від сімей. Припинити ці злочини можна тільки після повної деокупації українських земель, резюмували у Центрі нацспротиву.

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