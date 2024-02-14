При попытке нелегального перехода границы с Румынией в Карпатах погиб мужчина

Румынские пограничники обнаружили в Карпатах тело украинца, который погиб в горах при попытке перехода в Румынию. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

Около 4 часов утра румынские пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Мужчины сообщили пограничникам, что вместе с ними был еще один украинец, который исчез. В результате поисковых мероприятий в горах на территории Румынии около 8 часов утра 14 февраля обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Известно, что службы спасения Румынии еще вчера получили информацию о том, что гражданин Украины потерял ориентировку в горах. Поисковые мероприятия были начаты по обе стороны границы, в них были задействованы украинские и румынские пограничники. Однако, из-за схода лавины никаких следов пребывания в горах людей не обнаружили.

В очередной раз призываем воздержаться от походов в горы из-за угрозы схода снежных лавин, густого тумана и сильных порывов ветра - отмечают в Госпогранслужбе.

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