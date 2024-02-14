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При спробі нелегального переходу кордону з Румунією у Карпатах загинув чоловік

При спробі нелегального переходу кордону з Румунією у Карпатах загинув чоловік

Київ • УНН

 • 20755 перегляди

Румунські прикордонники знайшли тіло українця, який загинув, намагаючись потрапити до Румунії з України через Карпати.

Румунські прикордонники виявили у Карпатах тіло українця, який загинув у горах під час спроби переходу до Румунії. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає УНН.

Деталі

Близько 4 години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Чоловіки повідомили прикордонникам, що разом із ними був ще один українець, який зник. В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії близько 8 години ранку 14 лютого виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Відомо, що служби порятунку Румунії ще вчора отримали інформацію про те, що громадянин України втратив орієнтування у горах. Пошукові заходи були розпочаті по обидва боки кордону, у них були задіяні українські та румунські прикордонники. Проте, через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили.

Вкотре закликаємо утриматися від походів у гори через загрозу сходження снігових лавин, густий туман та сильні пориви вітру

- зазначають у Держприкордонслужбі.

Прикордонники показали, як виглядає розлив води на річці Тисі, яку намагаються подолати ухилянти 12.02.24, 14:28 • 22214 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
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