При спробі нелегального переходу кордону з Румунією у Карпатах загинув чоловік
Київ • УНН
Румунські прикордонники знайшли тіло українця, який загинув, намагаючись потрапити до Румунії з України через Карпати.
Румунські прикордонники виявили у Карпатах тіло українця, який загинув у горах під час спроби переходу до Румунії. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає УНН.
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Близько 4 години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Чоловіки повідомили прикордонникам, що разом із ними був ще один українець, який зник. В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії близько 8 години ранку 14 лютого виявили тіло чоловіка без ознак життя.
Відомо, що служби порятунку Румунії ще вчора отримали інформацію про те, що громадянин України втратив орієнтування у горах. Пошукові заходи були розпочаті по обидва боки кордону, у них були задіяні українські та румунські прикордонники. Проте, через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили.
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