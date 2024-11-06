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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Зеленский назначил нового главу Броварской РГА

Президент Зеленский назначил нового главу Броварской РГА

Киев  •  УНН

09:33 • 6972 просмотра

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Тарас Бакай стал новым главой Броварской районной государственной администрации Киевской области. Указ о назначении подписан президентом Зеленским 5 ноября 2024 года.

Тарас Бакай назначен председателем Броварской районной государственной администрации Киевской области. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

Детали

Президент Владимир Зеленский назначил Тараса Бакая главой Броварской районной государственной администрации Киевской области.

Указ  подписан 5 ноября 2024 года.

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Напомним,

Зеленский назначил нового посла Украины в Польше, который ранее работал в Турции.

Ранее УНН сообщал, что Зеленский назначил главу Сумской РГА.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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