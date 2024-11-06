Президент Зеленский назначил нового главу Броварской РГА
Киев • УНН
Тарас Бакай стал новым главой Броварской районной государственной администрации Киевской области. Указ о назначении подписан президентом Зеленским 5 ноября 2024 года.
Тарас Бакай назначен председателем Броварской районной государственной администрации Киевской области. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.
Детали
Президент Владимир Зеленский назначил Тараса Бакая главой Броварской районной государственной администрации Киевской области.
Указ подписан 5 ноября 2024 года.
Напомним,
Зеленский назначил нового посла Украины в Польше, который ранее работал в Турции.
Ранее УНН сообщал, что Зеленский назначил главу Сумской РГА.