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Президент Южной Кореи пообещал отменить военное положение: когда

Президент Южной Кореи пообещал отменить военное положение: когда

Киев  •  УНН

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Юн Сок Ель объявил об отмене военного положения на ближайшем заседании Кабмина. Решение принято после голосования парламента, где оппозиционная Демократическая партия имеет большинство.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что военное положение отменят на ближайшем заседании Кабинета министров, сообщает УНН со ссылкой на YTN.

В своем заявлении Юн Сок Ель также призвал оппозиционные партии "немедленно прекратить возмутительные действия, которые парализуют работу страны" - и упомянул разногласия, возникшие во время окончания ноября. Тогда демократическая Рабочая партия (у нее большинство в парламенте) отклонила предложение правительства и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Ранее

Президент Южной Кореи ввел военное положение для "устранения просеверокорейских сил и защиты конституционного строя" этим вечером. Несколько часов назад парламент страны проголосовал за его отмену.

Причины политического кризиса в Южной Корее

По данным ВВС, на парламентских выборах, состоявшихся в Южной Корее весной этого года, 192 из 300 мест в Национальной ассамблее получила Демократическая партия.

В результате сокрушительного поражения, которое партия президента "Сила народа" получила на выборах, в отставку ушли лидер этой партии Хан Дон Хун и премьер-министр страны Хан Док Су подал в отставку.

СМИ писали, что голосование на выборах весной можно было рассматривать как промежуточный референдум по доверию президенту Юн Сок Елю, которому остается еще три года пребывания у власти.

Корреспондент ВВС в Сеуле Джейк Квон напоминает, что после проигранных его партией парламентских выборов президент не смог принять нужные ему законы, зато ему пришлось отчаянно накладывать вето на любые законы, которые принимает оппозиция.

На этой неделе Демократическая партия сократила предложенный правительством и партией президента бюджет, однако на него Юн Сок Ель наложить вето не может.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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