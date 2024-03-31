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Президент Украины вручил государственные награды воинам ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, полицейским и спасателям

Президент Украины вручил государственные награды воинам ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, полицейским и спасателям

Киев  •  УНН

31 марта 2024, 15:54  •  13332 просмотра

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Во вторую годовщину освобождения Киевщины Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, полиции и спасателям, которые защищали Бучу и эвакуировали мирное население во время российской оккупации.

Во вторую годовщину освобождения Киевщины, во время церемонии у Мемориала памяти защитников Бучанской общины, президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Во вторую годовщину освобождения Киевской области от российских оккупантов Президент Владимир Зеленский принял участие в поднятии Государственного флага Украины на флагштоке Мемориала памяти защитников Бучанской громады и вручил награды воинам ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, полицейским и спасателям.

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В частности, награды из рук Главы государства получили полковник Вооруженных Сил Украины Александр Волошин и капитан Алексей Фандецкий, которые обеспечивали эвакуацию и сопровождение колонн автомобилей с гражданскими из Бучи в Белогородку. Тогда в целом в течение 9-10 марта 2022 года было эвакуировано более 300 авто с гражданами.

Отмеченные наградами подполковник Андрей Колодяжный, сержант Александр Фесик, сержант Мирон Химица, старший сержант Александр Мартынюк - уничтожали вражеские колонны в населенных пунктах Бучанского района Киевской области;

Младший сержант Сергей Дорошенко и капитан Руслан Мамчик, которые устанавливали минно-взрывные и инженерные заграждения, благодаря которым были успешно отражены вражеские штурмы.

Отмечены наградами также воины Национальной гвардии Украины - сержант Максим Бовчалюк и сержант Сергей Квитко, - участвовали в ожесточенных боях против российских оккупантов на Киевщине;

Патрульный полицейский Олег Швец, который принимал участие в стабилизационных мероприятиях в городах Ирпене, Буче и Гостомеле;

майор полиции Иван Дулкай, который с начала полномасштабного вторжения РФ осуществляет документирование и расследование дерзких военных преступлений российской армии.

Получили награды и воины Службы безопасности Украины: сержант Григорий Калачников и сержант Андрей Менджул, которые были привлечены к проведению контрнаступательных действий подразделениями Вооруженных Сил Украины в районе Забучье и подготовке плацдарма для дальнейшего освобождения города Бучи.

Работники ГСЧС - Виталий Фареник и Павел Заика, которые обеспечивали эвакуацию гражданских лиц из городов Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля в Киев. 

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Для нас это война в защиту Украины и всего, что делает людей людьми. Именно поэтому у этой войны - глобальное значение. Это война за право на существование для нашего государства и одновременно за право на жизнь для каждого человека. За достоинство для нашего народа и для каждого народа, который стремится к своей судьбе. Это война за то, чтобы никто не смел становиться зверем по отношению к другим

- сказал Глава государства, обращаясь к присутствующим.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех украинцев, чьи жизни забрали российские оккупанты.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями правительства и Офиса президента и представителями иностранных государств в Буче почтил память украинцев, которых убили российские оккупанты во время оккупации Бучанской общины. 

Зеленский заявил, что Украина может провести ограниченные наступательные операции, а чтобы вытеснить оккупантов, нужно больше оружия - WP30 марта 2024, 11:25 • 39870 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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