Президент надеется, что кредитные ставки до конца года упадут на 2%
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что до конца 2019 года кредитные ставки снизятся на 1,5-2%. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.
"Кредитная ставка снижается, и еще на 1,5-2% она снизится до конца этого года. Мне так обещали, но эти инструменты в команде Премьер-министра. Я могу только настаивать на этом", - сказал Президент.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ставки по гривневым кредитам за месяц выросли на почти 2,7%
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что во второй половине следующего года кредитная ставка гривни снизится до 11-12%.