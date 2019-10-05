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Ставки за гривневими кредитами за місяць зросли на майже 2,7%

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Процентні ставки за новими гривневими кредитами банків для населення у серпні 2019 року становили 33,79% річних, що на 2,66 в.п. вище, ніж у липні. Про це йдеться в огляді грошово-кредитної та фінансової статистики Національного банку України за серпень, передає УНН.

Ставки за гривневими кредитами за місяць зросли на майже 2,7%

Водночас ставки за новими банківськими кредитами у доларах США для населення за місяць (серпень до липня) знизилися на 2,57 в.п. - до 8,43%.

Процентні ставки за новими кредитами банків у євро для населення у серпні становили 12,29% річних, що на 1,52 в.п. нижче у порівнянні з липнем.

Ставки за новими кредитами для бізнесу у гривні за місяць знизилися на 0,01 в.п. - до 18,44%, у доларах США - зросли на 0,20 в.п., до 5,45%, у євро - впали на 0,18 в.п., до 5,10%.

Додамо, дані наведено з урахуванням кредитів овердрафт, кредитів з початковим строком погашення до 1 року, від 1 до 5 років та більше 5 років.

Нагадаємо, у НБУ прогнозують зниження облікової ставки до 8% до кінця 2021 року.

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