Ставки за гривневими кредитами за місяць зросли на майже 2,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Процентні ставки за новими гривневими кредитами банків для населення у серпні 2019 року становили 33,79% річних, що на 2,66 в.п. вище, ніж у липні. Про це йдеться в огляді грошово-кредитної та фінансової статистики Національного банку України за серпень, передає УНН.
Водночас ставки за новими банківськими кредитами у доларах США для населення за місяць (серпень до липня) знизилися на 2,57 в.п. - до 8,43%.
Процентні ставки за новими кредитами банків у євро для населення у серпні становили 12,29% річних, що на 1,52 в.п. нижче у порівнянні з липнем.
Ставки за новими кредитами для бізнесу у гривні за місяць знизилися на 0,01 в.п. - до 18,44%, у доларах США - зросли на 0,20 в.п., до 5,45%, у євро - впали на 0,18 в.п., до 5,10%.
Додамо, дані наведено з урахуванням кредитів овердрафт, кредитів з початковим строком погашення до 1 року, від 1 до 5 років та більше 5 років.
Нагадаємо, у НБУ прогнозують зниження облікової ставки до 8% до кінця 2021 року.