Президент сподівається, що кредитні ставки до кінця року впадуть на 2%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що до кінця 2019 року кредитні ставки знизяться на 1,5-2%. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
“Кредитна ставка знижується, і ще на 1,5-2% вона знизиться до кінця цього року. Мені так обіцяли, але ці інструменти у команді Прем’єр-міністра. Я можу тільки наполягати на цьому”, — сказав Президент.
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Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розраховує, що у другій половині наступного року кредитна ставка гривні знизиться до 11-12%.