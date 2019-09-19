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Кабмін розраховує на зниження кредитної ставки гривні до 11-12% у другій половині 2020 року

Кабмін розраховує на зниження кредитної ставки гривні до 11-12% у другій половині 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розраховує, що у другій половині наступного року кредитна ставка гривні знизиться до 11-12%. Про це він повідомив сьогодні на конференції присвяченій земельній реформі, передає кореспондент УНН.

“Я розраховую на те, що влітку/восени наступного року кредитування в гривні буде 11-12% доступне в банках. Ми розуміємо як це зробити. Якщо подивитися на прогноз інфляції на наступний рік і подивитися на той інструментарій, який є у Національного банку, це є абсолютно реальним. Але для цього уряду потрібно попрацювати”, — сказав Гончарук.

За його словами, лише на початку роботи цього уряду НБУ вже зменшив ставку на 0,5% і наступний раз, він сподівається, нацбанк продовжить зменшувати показник.

Нагадаємо, відповідно до одного з механізмів фінансової підтримки фермерів, очікується здешевлення кредитів від 20% до 5%.

Українські Національні Новини

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