Мінфін анонсував здешевлення кредитів для сільгоспвиробників з 20% до 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Відповідно до одного з механізмів фінансової підтримки фермерів, очікується здешевлення кредитів від 20% до 5%. Про це сьогодні на конференції, присвяченій земельній реформі, повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"Програма вже є в Державному бюджеті на 2020 рік - здешевлення кредитів для сільськогосподарських виробників. Фермер може піти в банк і, якщо документи відповідають, то для вас кредит буде здешевлений. Ставка буде не 20%, як зараз, а менше 5%", - сказала Маркарова.
Нагадаємо, у 2020 році Державний бюджет України передбачає 4,4 млрд грн на програму підтримки агропромислового комплексу.