Програма підтримки АПК на 2020 рік становитиме понад 4 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У 2020 році Державний бюджет України передбачає 4,4 млрд грн на програму підтримки агропромислового комплексу. Про це сьогодні на пресконференції повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“Дуже цілеспрямована програма на підтримку АПК — 4,4 млрд грн. Це програма для здешевлення кредитів для малих фермерів”, — сказала Маркарова.
Раніше Гончарук розповів про новий підхід до підтримки агросектору.
Як повідомляв УНН, у Раду внесли проект Бюджету-2020.