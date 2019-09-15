Программа поддержки АПК на 2020 год составит более 4 млрд грн

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В 2020 году Государственный бюджет Украины предусматривает 4,4 млрд грн на программу поддержки агропромышленного комплекса. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.