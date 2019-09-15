Программа поддержки АПК на 2020 год составит более 4 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В 2020 году Государственный бюджет Украины предусматривает 4,4 млрд грн на программу поддержки агропромышленного комплекса. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Очень целеустремленная программа на поддержку АПК - 4,4 млрд грн. Это программа для удешевления кредитов для малых фермеров", - сказала Маркарова.
Ранее Гончарук рассказал о новом подходе к поддержке агросектора.
Как сообщал УНН, в Раду внесли проект бюджета-2020.