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Гончарук розповів про новий підхід до підтримки агросектору

Гончарук розповів про новий підхід до підтримки агросектору

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. В законопроекті про Бюджет на 2020 рік уряд змінив підхід в підтримці агросектору, зосередившись на малому бізнесі. Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Ми змінили підхід в державній підтримці агросектору, замість того, щоб дотувати великі підприємства, ми сфокусуємося на тому, щоб у разі того, що земельна реформа відбудеться, то компенсувати відсоткову ставку для фермерів по кредитах, для того, щоб вони могли дозволити собі мати доступний ресурс... та мати не гірші умови для того, аби взяти участь в купівлі земельних ділянок”, — сказав Гончарук.

За його словами, для цього потрібно, щоб парламент прийняв цілу низку законів. Але в цьому бюджеті можна буде побачити тренд: замість підтримки великого бізнесу - підтримка фермерів та малого агробізнесу.

Нагадаємо, Гончарук розповів про зменшення дефіциту в Держбюджеті на 2020 рік.

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