Гончарук рассказал о новом подходе к поддержке агросектора

"Мы изменили подход в государственной поддержке агросектора, вместо того, чтобы дотировать крупные предприятия, мы сфокусируемся на том, чтобы в случае того, что земельная реформа состоится, то компенсировать процентную ставку для фермеров по кредитам, для того, чтобы они могли позволить себе иметь доступный ресурс ... и иметь не худшие условия для того, чтобы принять участие в покупке земельных участков", - сказал Гончарук.

По его словам, для этого нужно, чтобы парламент принял целый ряд законов. Но в этом бюджете можно будет увидеть тренд: вместо поддержки крупного бизнеса - поддержка фермеров и малого агробизнеса.

Напомним, Гончарук рассказал об уменьшении дефицита в Госбюджете на 2020 год.