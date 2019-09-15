Гончарук розповів про зменшення дефіциту в Держбюджеті на 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У законопроекті про Бюджет на 2020 рік можна буде побачити зменшення державного дефіциту бюджету. Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“До 2 листопада ми повинні подати вже більш підготовлений проект Бюджету на 2020 рік з урахуванням нового прогнозу щодо макроцифр на наступний рік. Але вже зараз те, що можна було реально врахувати, ми врахували. Це означає, що в цьому проекті бюджету ви вже побачите зменшення державного дефіциту бюджету, і цей уряд і програма Президента має намір зменшувати борг, який держава сьогодні має”, — сказав Гончарук.
За його словами, вони прагнуть на певному етапі вийти на бездефіцитий бюджет.
“Коли наші видатки дорівнюють нашим доходам, тобто тому, що ми заробляємо як держава”, -додав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України сьогодні подасть до ВР проект Державного бюджету на 2020 рік.