Гончарук рассказал об уменьшении дефицита в Госбюджете на 2020 год

"До 2 ноября мы должны подать уже более подготовленный проект бюджета на 2020 год с учетом нового прогноза по макроцифрам на следующий год. Но уже сейчас то, что можно было реально учесть, мы учли. Это означает, что в этом проекте бюджета вы уже увидите уменьшение государственного дефицита бюджета, и это правительство и программа Президента намерена уменьшать долг, который государство сегодня имеет", - сказал Гончарук.

По его словам, они стремятся на определенном этапе выйти на бездефицитий бюджет.

"Когда наши расходы равны нашим доходам, то есть тому, что мы зарабатываем как государство", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня подаст в ВР проект Государственного бюджета на 2020 год.