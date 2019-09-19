Минфин анонсировал удешевление кредитов для сельхозпроизводителей с 20% до 5%

"Программа уже есть в Государственном бюджете на 2020 год - удешевление кредитов для сельскохозяйственных производителей. Фермер может пойти в банк и, если документы соответствуют, то для вас кредит будет удешевлен. Ставка будет не 20%, как сейчас, а менее 5%", - сказала Маркарова.

Напомним, в 2020 году Государственный бюджет Украины предусматривает 4,4 млрд грн на программу поддержки агропромышленного комплекса.