Минфин анонсировал удешевление кредитов для сельхозпроизводителей с 20% до 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Согласно одному из механизмов финансовой поддержки фермеров, ожидается удешевление кредитов от 20% до 5%. Об этом сегодня на конференции, посвященной земельной реформе, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Программа уже есть в Государственном бюджете на 2020 год - удешевление кредитов для сельскохозяйственных производителей. Фермер может пойти в банк и, если документы соответствуют, то для вас кредит будет удешевлен. Ставка будет не 20%, как сейчас, а менее 5%", - сказала Маркарова.
Напомним, в 2020 году Государственный бюджет Украины предусматривает 4,4 млрд грн на программу поддержки агропромышленного комплекса.