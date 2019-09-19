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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 51157 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110086 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101975 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109139 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119181 просмотра

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Кабмин рассчитывает на снижение кредитной ставки гривны до 11-12% во второй половине 2020 года

Кабмин рассчитывает на снижение кредитной ставки гривны до 11-12% во второй половине 2020 года

Киев  •  УНН

 • 11028 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что во второй половине следующего года кредитная ставка гривни снизится до 11-12%. Об этом он сообщил сегодня на конференции, посвященной земельной реформе, передает корреспондент УНН.

“Я рассчитываю на то, что летом/осенью следующего года кредитование в гривне будет 11-12% доступно в банках. Мы понимаем как это сделать. Если посмотреть на прогноз инфляции на следующий год и посмотреть на тот инструментарий, который есть у Национального банка, это абсолютно реально. Но для этого правительству нужно поработать”, — сказал Гончарук.

По его словам, только в начале работы этого правительства НБУ уже снизил ставку на 0,5% и следующий раз, он надеется, Нацбанк продолжит уменьшать показатель.

Напомним, согласно одному из механизмов финансовой поддержки фермеров, ожидается удешевление кредитов от 20% до 5%.

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