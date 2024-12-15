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Президент Словакии опасается последствий окончания войны рф в Украине

Президент Словакии опасается последствий окончания войны рф в Украине

Киев  •  УНН

 • 586 просмотра

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Петер Пеллегрини выразил обеспокоенность относительно возможного попадания оружия и различных групп людей в Словакию после окончания войны. Президент также рассматривает возможность визита в Киев.

Президент Словакии Петер Пеллегрини обеспокоен тем, что когда война в Украине закончится, в Словакию, по его мнению, «может попасть оружие и различные группы людей». В то же время чиновник объявил, что обдумывает планы осуществить визит в Киев.

Передает УНН с ссылкой на Denník N и STVR

Детали

Президент Петер Пеллегрини предупреждает, что когда война в Украине закончится, в Словакию якобы «может попасть оружие и различные группы людей». СМИ Словакии напомнили, что в июне 2024 года Пеллегрини заявил, что собирается поехать в Киев.

«Я все еще рассматриваю возможность поездки в Киев», сказал Пеллегрини в эфире телеканала STVR.

Дополнение

Аналогично, председатель словацкой коалиционной партии «Голос» Матуш Шутай Эшток предупреждал о волне беженцев и прибытии оружия в Словакию после падения режима Башара Асада в Сирии.

Напомним,

УНН передавал, что новый президент Словакии Петер Пеллегрини летом 2024 года уверял, что планирует посетить все соседние страны, в том числе и Украину

В МИД отреагировали о намерении Фицо поехать на парад 9 мая в Москву28 нояб. 2024, 17:09 • 22444 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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