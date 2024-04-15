Президент Польши подчеркнул, что Украина должна вернуть все оккупированные россией территории

Партнеры должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все свои территории, оккупированные россиянами. Об этом в интервью LRT рассказал президент Польши Анджей Дуда, передает УНН.

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Дуда отметил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет "очень жесткую" позицию по обороне и возвращению территорий.

Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые были у нее отобраны - сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что прагматично относится к безопасности Европы и восточному флангу НАТО. По его словам, польские интересы такие же, как и у Украины.

Украина хочет восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, потому что это знак того, что международное право действует. россии придется его соблюдать, выводя свои войска из Украины - добавил Дуда.

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