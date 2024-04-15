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Президент Польши подчеркнул, что Украина должна вернуть все оккупированные россией территории
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что союзники должны обеспечить возвращение Украине всех оккупированных россией территорий.
Tesla уволит более 10% сотрудников на фоне падения продаж
Компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, уволит более 10% своих сотрудников во всем мире из-за падения продаж автомобилей и усиления войны цен на электромобили.
В парламенте Грузии произошла драка из-за законопроекта "об иноагентах"
На заседании грузинского парламента Алеко Элисашвили из партии "Граждане" ударил по лицу Мамуку Мдинарадзе, который представил проект закона "Прозрачность иностранного влияния", назвав его тянущим Грузию к россии, и призвал к уличным протестам против закона.
Цены на алюминий рекордно взлетели после введения западных санкций на его поставки из рф - Bloomberg
Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов взлетели до рекордно высокого уровня после того, как США и Британия ввели новые санкции против российских поставок алюминия, никеля и меди.
Чешский министр хочет такой же военной поддержки для Украины, как для Израиля
После того, как воздушная атака Ирана на Израиль была отражена несколькими государствами, чешские политики призвали к подобному развертыванию для защиты воздушного пространства Украины.
Ракетный удар по Израилю демонстрирует технологическую отсталость Ирана и РФ от Запада - Подоляк
Неудачная ракетная атака на Израиль демонстрирует технологическую отсталость Ирана и подобных стран, и одновременно доказывает необходимость для цивилизованного мира разоружить диктаторские режимы.
Хлеб и хлебобулочные изделия для ВСУ более чем на 450 миллионов гривен - ГОТ заключил прямые контракты с 8 производителями
"Государственный оператор тыла" заключил контракты на 458 миллионов гривен с 8 украинскими производителями на поставку свежего хлеба и хлебобулочных изделий отдельно от каталога продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.
Главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины: в Беларуси завершилась подготовка диверсантов
В Беларуси завершилась восьмая подготовка наемников ЧВК "Вагнера" к диверсионным операциям на территории Украины.
Силам обороны удалось поразить около трети кораблей черноморского флота рф - Плетенчук
Силы обороны Украины поразили около трети кораблей черноморского флота россии, выведя из строя корабли разных типов.
СБУ задержала трех высокопоставленных чиновников Киевской, Ровенской и Одесской таможен: подозревают в получении взяток
Три высокопоставленных чиновника из Киевской, Ровенской и Одесской областей были задержаны Службой безопасности Украины за систематическое вымогательство взяток от импортеров.