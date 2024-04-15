Президент Польши подчеркнул, что Украина должна вернуть все оккупированные россией территории

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  45627 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  75253 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  79626 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  77491 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  201290 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194440 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194512 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189380 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129035 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138824 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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Президент Польши подчеркнул, что Украина должна вернуть все оккупированные россией территории

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что союзники должны обеспечить возвращение Украине всех оккупированных россией территорий.

Война •   •  5918 просмотра
Президент Польши подчеркнул, что Украина должна вернуть все оккупированные россией территории

Tesla уволит более 10% сотрудников на фоне падения продаж

Компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, уволит более 10% своих сотрудников во всем мире из-за падения продаж автомобилей и усиления войны цен на электромобили.

Экономика •   •  5343 просмотра
Tesla уволит более 10% сотрудников на фоне падения продаж

В парламенте Грузии произошла драка из-за законопроекта "об иноагентах"

На заседании грузинского парламента Алеко Элисашвили из партии "Граждане" ударил по лицу Мамуку Мдинарадзе, который представил проект закона "Прозрачность иностранного влияния", назвав его тянущим Грузию к россии, и призвал к уличным протестам против закона.

Новости Мира •   •  5744 просмотра
В парламенте Грузии произошла драка из-за законопроекта "об иноагентах"

Цены на алюминий рекордно взлетели после введения западных санкций на его поставки из рф - Bloomberg

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов взлетели до рекордно высокого уровня после того, как США и Британия ввели новые санкции против российских поставок алюминия, никеля и меди.

Новости Мира •   •  6790 просмотра
Цены на алюминий рекордно взлетели после введения западных санкций на его поставки из рф - Bloomberg

Чешский министр хочет такой же военной поддержки для Украины, как для Израиля

После того, как воздушная атака Ирана на Израиль была отражена несколькими государствами, чешские политики призвали к подобному развертыванию для защиты воздушного пространства Украины.

Война •   •  9706 просмотра
Чешский министр хочет такой же военной поддержки для Украины, как для Израиля

Ракетный удар по Израилю демонстрирует технологическую отсталость Ирана и РФ от Запада - Подоляк

Неудачная ракетная атака на Израиль демонстрирует технологическую отсталость Ирана и подобных стран, и одновременно доказывает необходимость для цивилизованного мира разоружить диктаторские режимы.

Война •   •  8639 просмотра
Ракетный удар по Израилю демонстрирует технологическую отсталость Ирана и РФ от Запада - Подоляк

Хлеб и хлебобулочные изделия для ВСУ более чем на 450 миллионов гривен - ГОТ заключил прямые контракты с 8 производителями

"Государственный оператор тыла" заключил контракты на 458 миллионов гривен с 8 украинскими производителями на поставку свежего хлеба и хлебобулочных изделий отдельно от каталога продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  7954 просмотра
Хлеб и хлебобулочные изделия для ВСУ более чем на 450 миллионов гривен - ГОТ заключил прямые контракты с 8 производителями

Главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины: в Беларуси завершилась подготовка диверсантов

В Беларуси завершилась восьмая подготовка наемников ЧВК "Вагнера" к диверсионным операциям на территории Украины.

Война •   •  12260 просмотра
Главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины: в Беларуси завершилась подготовка диверсантов

Силам обороны удалось поразить около трети кораблей черноморского флота рф - Плетенчук

Силы обороны Украины поразили около трети кораблей черноморского флота россии, выведя из строя корабли разных типов.

Война •   •  10499 просмотра
Силам обороны удалось поразить около трети кораблей черноморского флота рф - Плетенчук

СБУ задержала трех высокопоставленных чиновников Киевской, Ровенской и Одесской таможен: подозревают в получении взяток

Три высокопоставленных чиновника из Киевской, Ровенской и Одесской областей были задержаны Службой безопасности Украины за систематическое вымогательство взяток от импортеров.

Криминал и ЧП •   •  9540 просмотра
СБУ задержала трех высокопоставленных чиновников Киевской, Ровенской и Одесской таможен: подозревают в получении взяток