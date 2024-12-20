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Президент Германии планирует объявить о роспуске Бундестага 27 декабря

Президент Германии планирует объявить о роспуске Бундестага 27 декабря

Киев  •  УНН

 • 5292 просмотра

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Штайнмайер планирует распустить немецкий парламент 27 декабря после неудачного вотума доверия Шольцу. Новые федеральные выборы должны состояться 23 февраля 2024 года.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен объявить о своем решении распустить Бундестаг (парламент ФРГ) и назначить новые выборы в следующую пятницу, 27 декабря. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Детали

Как сообщается, за последние несколько дней Штайнмайер провел переговоры с лидерами парламентских групп и фракций Бундестага, чтобы «заверить себя в том, что перспективы стабильного парламентского большинства для федерального правительства больше не существует», - пояснил Штайнмайер в пятницу в Берлине.

Он добавил: «Я намерен принять решение о роспуске немецкого Бундестага 27 декабря 2024 года в соответствии со статьей 68 Основного закона».

Эта статья предусматривает, что федеральный президент может распустить Бундестаг в течение 21 дня, если федеральный канцлер не получит большинства голосов во время вотума доверия - именно так произошло во время вотума доверия, о котором 16 декабря попросил канцлер Олаф Шольц.

Если федеральный президент Штайнмайер примет решение - как и ожидалось - в пользу роспуска Бундестага, федеральные выборы должны быть проведены в течение 60 дней. Дата 23 февраля уже согласована с ним, пишет AFP.

В своих переговорах с председателями парламентских партий и групп Штайнмайер «хотел прислушаться к настроениям парламентских партий и групп», прежде чем принять решение о роспуске Бундестага, сообщили агентству AFP в офисе федерального президента.

Напомним 

394 депутата Бундестага поддержали роспуск правительства и проведение досрочных выборов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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