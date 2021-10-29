Премьер Грузии в очередной раз исключил передачу Саакашвили Украине

Детали

По его словам, оба этих варианта развития событий означали бы, что власти Грузии “не уважают законов страны”.

“Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку”, — сказал господин Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу.

Он также рассказал, что Саакашвили не переводят на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией. По словам премьера, в частной клинике “нет никаких условий безопасности”. “Нам придется расставлять полицию, применять специальные средства и пребывать в вечном хаосе и беспорядках”, — убежден Ираклий Гарибашвили.

Контекст

Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и злостном использовании служебных полномочий. Еще два обвинения, в том числе в растрате госсредств на личные нужды, пока рассматривается в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы — было предъявлено политику 20 октября. С дня задержания он держит голодовку. На этой неделе ему потребовалась помощь реаниматолога.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал “бредом и провокацией” заявление адвоката Ники Гварамия о готовящейся ликвидации экс-президента Михаила Саакашвили.