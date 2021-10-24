Прем'єр Грузії назвав маячнею заяву про підготовку ліквідації Саакашвілі

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Гарібашвілі назвав слова захисника “черговою спробою поставити театралізовану виставу, яка завершиться крахом”.

“Це повна маячня і провокація. Населення чудово розуміє, чому прихильники Саакашвілі хочуть посіяти до виборів в майбутню суботу паніку. Цей тиждень буде напруженим, з’являться і інші брехливі заяви... У тюремній лікарні Саакашвілі проведуть всі необхідні процедури, після чого повернуть в камеру”, — сказав Гарібашвілі журналістам.

Доповнення

Раніше Ніка Гварамія заявив про план чинної влади ліквідувати колишнього главу держави. Гварамія стверджує, що зробити це вони хочуть в тюремній лікарні, куди експрезидента перевезуть з Руставської в’язниці найближчим часом.

Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі. Зараз він знаходиться у в’язниці в місті Руставі. Експрезидент вже 25-й день тримає голодування. Йому пред’явлено п’ять звинувачень. Він засуджений заочно до трьох і шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень і злісному використанні службових повноважень. Ще два звинувачення, в тому числі одне — у розтраті державних коштів на особисті потреби, продовжують розглядатися в суді. П’яте звинувачення — в незаконному перетині державного кордону 28 вересня — було пред’явлено 20 жовтня.